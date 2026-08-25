'मिर्जापुर' की जरीना ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- अंतरंग दृश्य शूट करना था बेहद मुश्किल; इस अभिनेता ने बनाया आसान

'मिर्जापुर' में जरीना बेगम का किरदार निभाने वाली अनांग्शा बिस्वास ने हाल ही में खुलासा किया कि अंतरंग दृश्य शूट करना उनके लिए कितना मुश्किल होता था।

खासकर तब, जब सेट पर पूरा क्रू मौजूद रहता था। उन्होंने बताया कि उनके सह-अभिनेता प्रमोद पाठक (जो जेपी यादव का किरदार निभाते हैं) उनसे भी ज्यादा नर्वस थे, लेकिन उनके समर्थन से सब कुछ आसान हो गया।

बिस्वास ने टीम की भी खूब तारीफ की और कहा कि वे हमेशा यह पक्का करते थे कि कोई भी कलाकार असहज महसूस न करे।

उन्होंने कहा, 'मिर्जापुर का पूरा क्रू बहुत सपोर्टिव है। वे आपको कभी असहज महसूस नहीं होने देंगे।'