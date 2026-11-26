आम्रपाली की टीम ने अपनी बात रखते हुए कहा, "आम्रपाली ने बार-बार उनका साथ दिया है, उनकी तरफ से बात रखी है और उनका बचाव भी किया है, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ अनादर ही मिला है।"

टीम ने स्काउट से अपील की कि वह दूसरों की देखा-देखी न करें, बल्कि अपनी खुद की राय बनाएं। टीम ने उनके समूह में वफादारी को लेकर फैली भ्रम की स्थिति पर भी सवाल उठाए।

इस घटना ने घर में विश्वास और एक-दूसरे का साथ देने को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है।