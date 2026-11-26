'बिग बॉस 20': आम्रपाली दुबे की टीम ने स्काउट ओपी को सुनाई खरी-खोटी, जानिए पूरा मामला
काजी ने जैसे ही 'लव डे' गाना गाया, 'बिग बॉस 20' के घर में माहौल गरमा गया। इसी के बाद आम्रपाली दुबे और स्काउटओपी के बीच जमकर बहस हो गई।
आम्रपाली की टीम ने खुले तौर पर स्काउट पर निशाना साधा। टीम ने कहा कि स्काउट दूसरों की हां में हां मिलाते हैं और अपने विचारों पर अड़े नहीं रहते, जबकि आम्रपाली ने पहले भी उनका पूरा साथ दिया है।
आम्रपाली की टीम ने स्काउट को स्वतंत्र राय रखने को कहा
आम्रपाली की टीम ने अपनी बात रखते हुए कहा, "आम्रपाली ने बार-बार उनका साथ दिया है, उनकी तरफ से बात रखी है और उनका बचाव भी किया है, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ अनादर ही मिला है।"
टीम ने स्काउट से अपील की कि वह दूसरों की देखा-देखी न करें, बल्कि अपनी खुद की राय बनाएं। टीम ने उनके समूह में वफादारी को लेकर फैली भ्रम की स्थिति पर भी सवाल उठाए।
इस घटना ने घर में विश्वास और एक-दूसरे का साथ देने को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है।