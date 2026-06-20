मलयालम अभिनेत्री लक्ष्मीप्रिया ने यूट्यूबर्स के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई, पुलिस को सौंपे 93 वीडियो

लक्ष्मीप्रिया ने सबूत के तौर पर दिए 93 वीडियो

लक्ष्मीप्रिया ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के डर से कुछ विवादित वीडियो पहले ही इंटरनेट से हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा, "ये लड़ाई उन सभी महिलाओं के लिए है, जिन्हें ऐसे यूट्यूबर्स निशाना बनाते हैं।" दूसरी तरफ इस मामले से उनकी खुद की संस्था AMMA में भी विवाद बढ़ गया है। संगठन की पूर्व संयुक्त सचिव हसना ने लक्ष्मीप्रिया के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। हसना का आरोप है कि लक्ष्मीप्रिया ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत की है। साथ ही उन्होंने एक पुलिस अफसर पर भी जांच के दौरान परेशान करने और गलत तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया है।