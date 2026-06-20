मलयालम अभिनेत्री लक्ष्मीप्रिया ने यूट्यूबर्स के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई, पुलिस को सौंपे 93 वीडियो
मशहूर मलयालम फिल्म अभिनेत्री और AMMA संगठन की उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रिया ने कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि इन यूट्यूबर्स ने उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया और उनके खिलाफ झूठे व नुकसान पहुंंचाने वाले वीडियो पोस्ट किए। कोच्चि साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उन्होंने लक्ष्मीप्रिया का बयान भी दर्ज कर लिया है। सबूत के तौर पर लक्ष्मीप्रिया ने पुलिस को एक पेन ड्राइव सौंपी है, जिसमें 93 विवादित वीडियो, उनके लिंक और थंबनेल के स्क्रीनशॉट शामिल हैं।
लक्ष्मीप्रिया ने सबूत के तौर पर दिए 93 वीडियो
लक्ष्मीप्रिया ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के डर से कुछ विवादित वीडियो पहले ही इंटरनेट से हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा, "ये लड़ाई उन सभी महिलाओं के लिए है, जिन्हें ऐसे यूट्यूबर्स निशाना बनाते हैं।" दूसरी तरफ इस मामले से उनकी खुद की संस्था AMMA में भी विवाद बढ़ गया है। संगठन की पूर्व संयुक्त सचिव हसना ने लक्ष्मीप्रिया के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। हसना का आरोप है कि लक्ष्मीप्रिया ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत की है। साथ ही उन्होंने एक पुलिस अफसर पर भी जांच के दौरान परेशान करने और गलत तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया है।