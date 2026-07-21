अमिताभ बच्चन का चौंकाने वाला बयान, बोले- ICU से घर लौटना था सबसे मुश्किल
मनोरंजन
अमिताभ बच्चन ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें कुछ वक्त तक ICU में रहना पड़ा था। अपने ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने बताया कि अस्पताल से घर लौटना उनके लिए 'सबसे मुश्किल दौर' साबित हुआ।
उनके इस खुले दिल से लिखे ब्लॉग के बाद फैंस सोशल मीडिया पर उनके लिए खूब प्यार और चिंता जता रहे हैं।
अमिताभ कर रहे 'कल्कि 2898 एडी 2' के सीक्वल की शूटिंग
हाल ही में उन्होंने एक रहस्यमय ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, 'खेल खत्म हो गया, लेकिन काम अभी भी चल रहा है।'
उनके इस ट्वीट ने फैंस की चिंता और बढ़ा दी थी, लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद, अमिताभ ने अपनी रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं की है।
वह वापस सेट पर लौट आए हैं और अपनी आने वाली फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की शूटिंग में व्यस्त हैं।