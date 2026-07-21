अमिताभ बच्चन का चौंकाने वाला बयान, बोले- ICU से घर लौटना था सबसे मुश्किल

हाल ही में उन्होंने एक रहस्यमय ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, 'खेल खत्म हो गया, लेकिन काम अभी भी चल रहा है।'

उनके इस ट्वीट ने फैंस की चिंता और बढ़ा दी थी, लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद, अमिताभ ने अपनी रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं की है।

वह वापस सेट पर लौट आए हैं और अपनी आने वाली फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की शूटिंग में व्यस्त हैं।