अमिताभ बच्चन के जलसा को फिर मिली धमकी

अमिताभ बच्चन को जान से मारने की धमकी, ई-मेल में समय भी बताया

लेखन नेहा शर्मा 04:27 pm Nov 12, 202604:27 pm

क्या है खबर?

मुंबई प्रशासन को मिले एक नए धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस बार फिर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में 'जलसा' के अलावा शहर के कई अन्य बेहद संवेदनशील और कई बड़े ठिकानों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई मेयर का दफ्तर और महालक्ष्मी रेसकोर्स प्रमुख रूप से शामिल हैं।