अमिताभ बच्चन को जान से मारने की धमकी, ई-मेल में समय भी बताया
क्या है खबर?
मुंबई प्रशासन को मिले एक नए धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस बार फिर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में 'जलसा' के अलावा शहर के कई अन्य बेहद संवेदनशील और कई बड़े ठिकानों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई मेयर का दफ्तर और महालक्ष्मी रेसकोर्स प्रमुख रूप से शामिल हैं।
चेतावनी
खालिस्तान के नाम पर मुंबई को दहलाने की धमकी
'खालिस्तान नेशनल आर्मी' ने अमिताभ बच्चन, मुंबई एयरपोर्ट और मेयर ऑफिस समेत कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी है।
संगठन ने एक ईमेल भेजकर कहा है कि उनकी योजना अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' समेत कई प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाने की है।
ईमेल में गुरुवार को सुबह 9 बजकर 11 मिनट से शाम 5 बजकर 11 मिनट के बीच 'जलसा' के बाहर खड़ी एक कार को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है।
निशाना
अमिताभ बच्चन को 31 दिसंबर तक घर में ही मारने की धमकी
ई-मेल में 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी स्टेडियम में हमले की बात कहते हुए लोगों को शो में न जाने और लावारिस पड़े आईफोन न उठाने की सलाह दी गई है।
इसमें अमिताभ को 31 दिसंबर तक उनके घर में ही मारने की धमकी भी दी गई है।
इस संदेश में 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र और खालिस्तान समर्थक नारे लिखे हैं। इसके अलावा एक कोर्ट और मेयर ऑफिस पर हमलों का वक्त भी बताया गया है।
खतरा
अमिताभ को पहले भी मिली थी धमकी
ये ताजा धमकी अमिताभ को 23 अक्टूबर को मिले इसी तरह के एक ई-मेल के कुछ हफ्तों बाद आई है।
पिछला ईमेल मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े और डिप्टी मेयर संजय घाड़ी को भी भेजा गया था।
इसमें 31 अक्टूबर को एक स्कूल पर ग्रेनेड हमले की चेतावनी दी गई थी। साथ ही अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित आवास को 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच निशाना बनाने की धमकी दी गई थी।
कॉन्सर्ट
दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट पर हमले की धमकी
उस धमकी भरे ईमेल में खालिस्तान का भी जिक्र किया गया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई थी।
27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स इलाके में आयोजित होने वाले मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हमले की चेतावनी भी दी गई थी।
इस गंभीर धमकी के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई थी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी।