संजय गुप्ता के निधन पर छलका अमिताभ बच्चन का दर्द- उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था?

बता दें कि संजय गुप्ता 31 अक्टूबर की सुबह वर्सोवा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार देर रात घर के अंदर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। सुबह जब उनकी पत्नी और दोनों बच्चे जागे तो उन्होंने उन्हें खून से लथपथ पड़ा पाया। वे तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वर्सोवा पुलिस ने इस संबंध में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।