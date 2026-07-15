100 करोड़ की जमीन खरीदने के पीछे क्या है अमिताभ बच्चन की योजना? जानिए पूरी कहानी

इन खरीद के अलावा, अमिताभ ने अपने पिता कवि हरिवंश राय बच्चन की याद में एक स्मारक बनाने के लिए 54 हजार से ज्यादा वर्ग फुट का एक और प्लॉट भी खरीदा है।

यह खरीद उनके पहले से ही विशाल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को और बढ़ाती है, जिसकी कुल कीमत अब 500 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।

इस पोर्टफोलियो में मुंबई में उनके बंगले 'जलसा' और 'जनक', दुबई में उनका एक आलीशान विला और प्रयागराज के पास उनकी पुश्तैनी जमीन भी शामिल है।