अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद इंटरनेट पर यह खबर फैल गई कि वह शायद फिल्मों से रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अब बिग बी ने खुद ही इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है।

उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 'रिटायर' शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उनका मतलब फिल्मों को अलविदा कहना नहीं, बल्कि सिर्फ आराम से सोने जाना था।

अपने ब्लॉग में, 83 साल के इस लीजेंड ने मीडिया पर हल्की सी चुटकी लेते हुए कहा कि बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में कोई भी निष्कर्ष न निकाला जाए।