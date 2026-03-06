अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में फिर खरीदी संपत्ति, जानिए कितने करोड़ में हुआ सौदा

अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी जमीन

लेखन ज्योति सिंह 06:00 pm Mar 06, 202606:00 pm

क्या है खबर?

अमिताभ बच्चन का 'राम की नगरी' अयोध्या से संपत्ति लगाव फिर देखने को मिला है। उन्होंने अभिनंदन लोढ़ा हाउस (HoABL) से 2.67 एकड़ जमीन का सौदा किया है जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपये है। बता दें, HoABL के साथ अमिताभ का यह तीसरा संपत्ति निवेश है। इससे पहले 2024 में, उन्होंने 'द सरयू' परिसर में 14.5 करोड़ में 10,000 वर्गफुट की एक जमीन खरीदी थी। फिर 2025 में, उसके बगल में 40 करोड़ में 25,000 वर्गफुट का प्लॉट खरीदा था।