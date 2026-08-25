'ओह माय डॉग' को UAE के सिनेमाघरों में दिखाएंगे निर्देशक अमित राय, आई रिलीज तारीख 

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श की पोस्ट के मुताबिक, 'ओह माय डॉग' 4 सितंबर, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मिडिल ईस्ट के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

निर्माताओं के इस कदम से फिल्म को मध्य पूर्व के दर्शकों से जुड़ने का मौका मिलेगा।

बाबूलाल बिस्कोप और थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित, 'ओह माय डॉग' एक बच्चे और कुत्तों के बीच के बेहद खूबसूरत रिश्ते पर आधारित है।

फिल्म में पवन मल्होत्रा, माही राय और राजेश कुमार भी हैं।