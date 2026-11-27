यह डॉक्यूमेंट्री इस साल IFFI की थीम "स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स" (यानी 'बिना सरहदों की कहानियां') के साथ पूरी तरह मेल खाती है।

यह उन कहानियों पर रोशनी डालती है, जो अलग-अलग संस्कृतियों को आपस में जोड़ती हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे वाजपेयी जी की विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया।

इस साल के महोत्सव में दुनिया भर से फिल्में आई हैं, जिसमें 86 देशों की 159 फिल्में शामिल हैं (इन्हें करीब 1,400 प्रविष्टियों में से चुना गया है)।