रणवीर सिंह ने खरीदी नई फरारी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
रणवीर सिंह को मुंबई की सड़कों पर अपनी नई काली फरारी 296 GTB चलाते हुए देखा गया। इस शानदार कार की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है।
उनकी इस महंगी गाड़ी को देखकर लोग ठिठक गए और उसे बस देखते ही रह गए। इस मौके के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गए।
इस चमचमाती कार के सामने आने के ठीक बाद, रणवीर 'डॉन 3' से बाहर होने की वजह से भी सुर्खियों में हैं।
'डॉन 3' की वजह से चर्चा में हैं रणवीर सिंह
रणवीर के 'डॉन 3' से बाहर निकलने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा उनके खिलाफ सहयोग न करने का नोटिस हटाए जाने से काफी हलचल मच गई।
दरअसल, यह मामला तब गरमाया जब फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर ने बताया कि रणवीर के जाने से 'डॉन 3' के निर्माताओं को करीब 45 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ है।
अभी तक न तो रणवीर और न ही फरहान ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में अब फैंस 'डॉन' फ्रेंचाइजी के अगले भाग को लेकर काफी उत्सुक हैं।