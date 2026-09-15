विजय सेतुपति की इस टिप्पणी को लेकर, 'बिग बॉस' को देना पड़ा स्पष्टीकरण
'बिग बॉस' तमिल ने अभिनेता विजय सेतुपति की नेतृत्व से जुड़ी टिप्पणियों पर उठे विवाद के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है।
उन्होंने प्रतियोगी शतिगा से बातचीत के दौरान असली नेतृत्व पर बात की। इस दौरान विजय ने खोखले वादों और मुश्किल वक्त में दूसरों पर दोष मढ़ने की बात कहकर ऐसे लोगों की आलोचना की।
हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कुछ दर्शकों ने उनकी बातों को मुख्यमंत्री जोसेफ सी विजय से जोड़ दिया। इससे मुख्यमंत्री के समर्थकों में नाराजगी और हलचल फैल गई।
टीकेएस एलंगोवन ने मुख्यमंत्री विजय के समर्थकों को 'असभ्य' कहा
इस मामले को शांत करने के लिए, 'बिग बॉस' तमिल ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि विजय की टिप्पणियां शो के विकसित होते कथानक का हिस्सा थीं और "उन्हें उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे शो में दिखाई देती हैं।"
'बिग बॉस' तमिल ने अपने बयान में आगे कहा, "कार्यक्रम और उसके मनोरंजन के संदर्भ के बाहर किसी भी तरह की व्याख्या या किसी से संबंध जोड़ना न तो हमारा मकसद है और न ही हम इसका समर्थन करते हैं।"
इसी बीच, डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने मुख्यमंत्री विजय के समर्थकों की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने इन समर्थकों को "असभ्य" बताया।
एलंगोवन ने मुख्यमंत्री के राज में पुलिस की निष्क्रियता को राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया।
यह पूरी घटना बताती है कि कैसे मनोरंजन और राजनीति, सार्वजनिक बहस में बहुत जल्दी एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं।