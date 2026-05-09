अनुराग कश्यप के भाई से ठनी, फिर भी सलमान खान ने 'बंदर' पर लुटाया प्यार मनोरंजन May 09, 2026

सलमान खान ने अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म 'बंदर' की तारीफ कर सबको चौंका दिया है। 5 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में हैं।

सलमान का ये समर्थन इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उनके और अनुराग के भाई अभिनव कश्यप के बीच काफी पुराना विवाद रहा है। अभिनव ने सलमान पर फिल्म 'दबंग' का क्रेडिट गलत तरीके से लेने का आरोप लगाया था। पुराने मनमुटाव को किनारे रखकर सलमान का इस फिल्म को बढ़ावा देना फैंस के लिए काफी हैरान करने वाला और सकारात्मक है।