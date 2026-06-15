TVK विवाद: 'कुत्ते' वाली टिप्पणी पर राघव लॉरेंस ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच मनोरंजन Jun 15, 2026

अभिनेता और निर्माता राघव लॉरेंस इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। दरअसल, उन्होंने एक मीडिया बातचीत में विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के कामकाज को लेकर कुत्तों से तुलना करने वाली बात कह दी थी।

कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे गलत तरीके से लिया। इसके बाद राघव ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई दी।

उन्होंने कहा कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया है। उनका कहना था कि वे बस यह समझाना चाहते थे कि लोगों को नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए, उनका किसी का भी अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।