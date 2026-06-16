'गदर' की 25वीं सालगिरह पर अमीषा पटेल का जलवा, 3 लाख के लहंगे में ढाया कहर
मनोरंजन
'गदर: एक प्रेम कथा' की 25वीं सालगिरह के जश्न में अमीषा पटेल ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
इस खास मौके पर उन्होंने मशहूर डिजाइनर रॉकी स्टार का तैयार किया हुआ 3 लाख का बेज रंग का कशीदाकारी लहंगा पहना।
उनका यह अंदाज क्लासिक और आधुनिक स्टाइल का शानदार मेल लग रहा था, जिसने फिल्म की यादगार विरासत को भी एक तरह से श्रद्धांजलि दी।
अमीषा ने इस अंदाज से जीला लोगों का दिल
उनके लहंगे पर बारीक कशीदाकारी और मोतियों का काम किया गया था। साथ ही, शीयर दुपट्टा उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा था।
लहंगे के साथ मिलते ब्लाउज में लेस की खूबसूरत सूक्ष्म विवरण थी और एक मेटैलिक बेल्ट ने इसे एक नया और खास लुक दिया था।
अमीषा ने अपने स्टाइल को बेहद सादा रखा था, उन्होंने अपने बालों को सीधा रखा, हल्का मेकअप किया और आंखों में काजल लगाया, लेकिन उनके शानदार आउटफिट ने ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।