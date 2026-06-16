'गदर' की 25वीं सालगिरह पर अमीषा पटेल का जलवा, 3 लाख के लहंगे में ढाया कहर

अमीषा ने इस अंदाज से जीला लोगों का दिल

उनके लहंगे पर बारीक कशीदाकारी और मोतियों का काम किया गया था। साथ ही, शीयर दुपट्टा उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा था।

लहंगे के साथ मिलते ब्लाउज में लेस की खूबसूरत सूक्ष्म विवरण थी और एक मेटैलिक बेल्ट ने इसे एक नया और खास लुक दिया था।

अमीषा ने अपने स्टाइल को बेहद सादा रखा था, उन्होंने अपने बालों को सीधा रखा, हल्का मेकअप किया और आंखों में काजल लगाया, लेकिन उनके शानदार आउटफिट ने ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।