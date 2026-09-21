महेश बाबू के कहने पर हैदराबाद में आ रहा नया IMAX, 'दून 3' से पहले AMB क्लासिक में मिलेगा अद्भुत अनुभव
मनोरंजन
हैदराबाद के फिल्म शौकीनों के लिए एक शानदार खबर है। शहर का AMB क्लासिक विक्ट्री दिसंबर तक एक नई IMAX स्क्रीन शुरू करने वाला है।
इस नए बदलाव का सुझाव महेश बाबू ने दिया था, जिसे वेंकटेश और राणा का भी पूरा सपोर्ट मिला है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दून: पार्ट थ्री' रिलीज होने वाली है, जिससे इसका समय बिल्कुल सही बैठ रहा है।
'दून: पार्ट थ्री' IMAX के लिए तैयार
डेनिस विलेन्यूवे की 'दून: पार्ट थ्री' को IMAX के लिए ही खास तौर पर बनाया गया है। इसमें 71 मिनट का अतिरिक्त फुटेज है, जिसे IMAX-सर्टिफाइड डिजिटल कैमरों और 15-पर्फ 65MM IMAX फिल्म कैमरों से शूट किया गया है।
यह नई स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली पहली फिल्मों में से एक होगी। दर्शकों को AMB क्लासिक विक्ट्री में IMAX और 4DX तकनीक की वजह से अगले स्तर के विजुअल्स और एक शानदार अनुभव देखने को मिलेगा।