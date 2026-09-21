महेश बाबू के कहने पर हैदराबाद में आ रहा नया IMAX, 'दून 3' से पहले AMB क्लासिक में मिलेगा अद्भुत अनुभव

डेनिस विलेन्यूवे की 'दून: पार्ट थ्री' को IMAX के लिए ही खास तौर पर बनाया गया है। इसमें 71 मिनट का अतिरिक्त फुटेज है, जिसे IMAX-सर्टिफाइड डिजिटल कैमरों और 15-पर्फ 65MM IMAX फिल्म कैमरों से शूट किया गया है।

यह नई स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली पहली फिल्मों में से एक होगी। दर्शकों को AMB क्लासिक विक्ट्री में IMAX और 4DX तकनीक की वजह से अगले स्तर के विजुअल्स और एक शानदार अनुभव देखने को मिलेगा।