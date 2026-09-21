'दुपहिया सीजन 2' का ट्रेलर जारी, गजराज-स्पर्श और रेणुका के साथ निरहुआ ने लगाया तड़का

'दुपहिया सीजन 2' का ट्रेलर उसी काल्पनिक गांव धड़कपुर में ले जाता है, जिसकी शाख अब खतरे में है। 25 साल बाद यहां चोरी नाम का अपराध हो जाता है।

इस बार कहानी सिर्फ हंसाएगी नहीं, बल्कि सस्पेंस और क्राइम का तड़का भी लगाएगी। जहां किरदार अपने रोजमर्रा के संघर्षों के बीच फंसे दिखते हैं, तो वहीं निरहुआ के आने से अराजकता और अफरा-तफरी का माहौल पैदा होता है।

सीरीज का प्रीमियर 1 अक्टूबर, 2026 से प्राइम वीडियो पर होगा।