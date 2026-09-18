'दुपहिया' के दूसरे सीजन की रिलीज तारीख आई

'दुपहिया' का सीजन 2 लौटने के लिए तैयार, रिलीज तारीख का हो गया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 03:11 pm Sep 18, 202603:11 pm

क्या है खबर?

शिवानी रघुवंशी और स्पर्श श्रीवास्तव की वेब सीरीज 'दुपहिया' के दूसरे सीजन का ऐलान हो गया है। सोनम नायर द्वारा निर्देशित कॉमेडी-ड्रामा का पहला सीजन पिछले साल आया था, जिसे IMDb ने 7.4 की रेटिंग दी है। अब निर्माताओं ने दूसरे सीजन की रिलीज तारीख से पर्दा उठाया है और इसका पहला पोस्टर भी दिखाया है। इसे अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग द्वारा बनाया और लिखा गया है, जबकि निर्माण बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपी के बैनर तले किया गया है।