विजय वर्मा की 'मटका किंग' ने मचाई धूम, अमिताभ बच्चन से मिली शाबाशी तो प्रियंका चोपड़ा ने बढ़ाया हौसला मनोरंजन Apr 23, 2026

अमेजन प्राइम वीडियो और विजय वर्मा वेब सीरीज 'माटका किंग' के साथ दर्शकों के बीच हाजिर हैं। यह सीरीज 1960 के दशक के मुंबई पर आधारित है, जिसमें एक कपास व्यापारी की कहानी है। वो शहर में 'माटका' जुए का नेटवर्क शुरू कर खूब खलबली मचा देता है। दर्शकों को इसकी दमदार कहानी और उस दौर के सांस्कृतिक माहौल ने खूब लुभाया है।

सीरीज 'मटका किंग' में उनके प्रदर्शन को देख अमिताभ बच्चन जैसे महानायक ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं तो वहीं ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने भी पूरी टीम का हौसला बढ़ाया है। दिग्गजों से मिल रही इस सराहना ने सीरीज को लेकर चर्चा और तेज कर दी है।