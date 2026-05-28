बच्चों के शो में AI का चमत्कार, अमेजन ने 2 महीने में दिए 3 नए शो को हरी झंडी

इसके साथ ही अल्बी हेक्ट का 'डायना म्यूजिक हंटर्स' और बजफीड स्टूडियोज का 'कपकेक एंड फ्रेंड्स' भी शामिल हैं, जिन्हें AI की मदद से रिकॉर्ड तेजी से तैयार किया गया है।

इनमें सबसे आगे 'पंकी डक' है, जिसे निर्देशक जोर्गे गुतिरेज ने बनाया है। इसे सिर्फ दो महीने में मंजूरी मिल गई, जबकि आमतौर पर एक पायलट शो बनाने में दो साल तक लग जाते हैं।

हॉलीवुड यूनियन्स को है इस चीज का डर

एक तरफ अमेजन का कहना है कि AI से खर्चा कम होता है और काम की रफ्तार बढ़ जाती है, वहीं हॉलीवुड यूनियन्स को डर है कि इससे क्रिएटिव नौकरियों पर खतरा आ सकता है।

अमेजन के अल्बर्ट चेंग ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में यूनियन्स को भरोसा दिलाया कि यह तकनीक उनकी नौकरियां खत्म नहीं करेगी।

बल्कि, इससे लागत और समय दोनों बचेगा, जिससे अमेजन ज्यादा से ज्यादा शो बना पाएगा।

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि AI एक आकर्षक तकनीक है, इसलिए इसमें इंसानी रचनात्मकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है।