अमाल मलिक का सवाल- फिल्मों पर आपत्ति तो 'चिकनी चमेली' जैसे गानों पर रोक क्यों नहीं?

गायक और संगीतकार अमाल मलिक ने हिंसक फिल्मों का खुलकर बचाव किया है।

अमाल ने संदीप रेड्डी वांगा के ट्वीट को रीट्वीट किया और फिर एक पोस्ट शेयर कर इस मुद्दे पर कहा कि किसी इंसान के गलत कदमों के लिए अकेले सिनेमा को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता।

अमाल के मुताबिक, पारिवारिक संस्कार, परवरिश, राज्यों का राजनीतिक माहौल और हर व्यक्ति की अपनी सोच व प्रतिक्रिया करने का तरीका भी उतने ही मायने रखते हैं, जितना कि कोई फिल्म।