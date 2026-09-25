आमाल मलिक ने 60 फिल्मों से बाहर होने के बाद लिया बॉलीवुड से ब्रेक, इंडस्ट्री पर उठाए सवाल

आमाल ने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिना किसी का करियर खत्म हो जाता है। यह हमारे देश की एक आम धारणा है, क्योंकि लोग अक्सर म्यूजिक इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा मानते हैं।"

आमाल खुद बताते हैं कि उन्हें 60 फिल्म प्रोजेक्ट्स से हटा दिया गया और उन्होंने खुद ही 15 से 20 फिल्मों को ठुकरा दिया। इसकी वजह यह है कि वे अपने उसूलों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं, खासकर रीमिक्स कल्चर के मामले में।

वे उम्मीद करते हैं कि उनकी इस सोच से नए कंपोजर्स को अपने काम का सही श्रेय मांगने की प्रेरणा मिलेगी। एक ब्रेकअप और अपने पालतू कुत्ते के गुजर जाने जैसी निजी परेशानियों के बावजूद, उन्हें अपने पिता दबू मलिक का बहुत साथ मिला है, जिसने उन्हें अपने नजरिए पर टिके रहने में मदद की।