बॉक्स ऑफिस पर पस्त हुई 'अल्फा', पहले हफ्ते में 50 करोड़ भी नहीं कमा सकी फिल्म

कमाई

पहले हफ्ते में कमाए बस इतने करोड़

YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान फिल्म 'अल्फा' ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले वीकेंड पर 34 करोड़ की शानदार कमाई की थी, लेकिन इसके बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिली। बुधवार और गुरुवार को फिल्म का कारोबार काफी कम रहा। सैकनिल्क के अनुसार, रिलीज के 7वें दिन फिल्म ने केवल 2.60 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह भारी गिरावट के कारण ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में कुल 47.55 करोड़ रुपये ही जुटा पाई।