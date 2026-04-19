क्या मुंबई में रहने की योजना बना रहे अल्लू अर्जुन? इस कारण ले सकते हैं फैसला

न्यूज 18 के मुताबिक, एक्शन थ्रिलर फिल्म 'राका' की शूटिंग शेड्यूल तेजी से शुरू होने की खबरें आ रही हैं। इस कारण अल्लू अगले 2-3 साल के लिए मुंबई में रहने की योजना बना रहे हैं, जिससे वह फिल्म पर पूरा ध्यान दे सकें और लगातार यात्रा से बच सकें। माना जा रहा है कि इस कदम को उठाने के बाद अभिनेता को बार-बार के सफर से आराम मिलेगा और वह पूरा फोकस अपनी परियोजना पर कर सकेंगे।

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'राका' में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण

'राका' का निर्माण सन पिक्चर्स के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म में अभिनेता के साथ दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार में नजर आएंगी। चर्चा है कि उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग भी शुरू की है। 'पुष्पा 2' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, अल्लू की 'राका' से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इसमें अभिनेता का अब तक का सबसे अलग लुक दिखाई देने वाला है, जिसकी एक झलक पोस्टर में सामने आई थी।