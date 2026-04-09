शाहरुख खान ने फिल्म 'राका' में अल्लू अर्जुन के लुक को सराहा

शाहरुख खान को 'राका' का बेसब्री से इंतजार, अल्लू अर्जुन के लिए कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 10:27 am Apr 09, 202610:27 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान वैसे तो सोशल मीडिया पर कम सक्रिय रहना पसंद करते हैं। इस बीच उन्होंने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की जमकर तारीफ करते हुए एक खूबसूरत पोस्ट साझा किया है। अभिनेता ने पोस्ट में बताया है कि वो अल्लू की आगामी फिल्म 'राका' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, फिल्म 'राका' का पहला पोस्टर 8 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसमें अल्लू का रहस्यमयी लुक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।