अल्लू अर्जुन की 1,000 करोड़ी 'राका' पर बड़ा अपडेट, 2 भाग और पौराणिक-आधुनिक दौर का संगम

अल्लू अर्जुन की 1,000 करोड़ी 'राका' पर बड़ा अपडेट, 2 भाग और पौराणिक-आधुनिक दौर का संगम
क्या है खबर?
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और ब्लॉकबस्टर निर्देशक एटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लगभग 1,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बन रही इस महत्वाकांक्षी फिल्म को अब और भी बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी की जा रही है। खबर है कि निर्माता 'राका' को 2 भागों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। ये महागाथा दर्शकों को 2 पूरी तरह से अलग दुनियाओं और 2 अलग-अलग समयकाल पर ले जाएगी।
तैयारी
2 भागों में दिखेगी पौराणिक-वैदिक और आधुनिक दुनिया की अनोखी कहानी
इंडिया टुडे को विशेष रूप से जानकारी मिली है कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म को 2 भागों में बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी कहानी 2 अलग-अलग दुनियाओं और समयावधियों में सामने आएगी।
इस फिल्म से जुड़े एक सूत्र के अनुसार, 'राका' की कहानी 2 अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ पिरोएगी। एक जिसकी जड़ें पौराणिक-वैदिक जनजातीय दौर में हैं और दूसरी जो आधुनिक समय में सेट है।
किरदार
आधुनिक दौर में दिखेंगी मृणाल ठाकुर
कहा जा रहा है कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के विशाल बजट में बनने जा रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे भव्य अनुभवों में से एक साबित होने की उम्मीद है।
सूत्र ने ये भी स्पष्ट किया कि फिल्म की दोनों समयावधियों में मुख्य अभिनेत्रियां किस तरह फिट बैठती हैं। जहां मृणाल ठाकुर आधुनिक दौर की कहानी में मुख्य भूमिका निभाएंगी, वहीं दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना ऐतिहासिक काल वाले हिस्से का हिस्सा होंगी।
पुष्टि
शाहरुख खान के कैमियो की खबर भी पक्की
फिल्म के विशाल पैमाने, इसकी बहुचर्चित स्टार कास्ट और अल्लू अर्जुन व निर्देशक एटली की जोड़ी को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।
माना जा रहा है कि 2 भागों वाले इस फॉर्मेट से निर्माताओं को इसके पौराणिक संदर्भों और काल्पनिक दुनिया को और भव्य रूप देने का मौका मिलेगा, जिससे 'राका' फिलहाल बन रही सबसे बड़ी सिनेमाई फिल्मों में से एक बन जाएगी।
सूत्र ने फिल्म में शाहरुख खान के कैमियो की पुष्टि भी की है।