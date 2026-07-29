अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म 'राका' पर धमाकेदार अपडेट

अल्लू अर्जुन की 1,000 करोड़ी 'राका' पर बड़ा अपडेट, 2 भाग और पौराणिक-आधुनिक दौर का संगम

लेखन नेहा शर्मा 07:37 pm Jul 29, 202607:37 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और ब्लॉकबस्टर निर्देशक एटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लगभग 1,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बन रही इस महत्वाकांक्षी फिल्म को अब और भी बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी की जा रही है। खबर है कि निर्माता 'राका' को 2 भागों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। ये महागाथा दर्शकों को 2 पूरी तरह से अलग दुनियाओं और 2 अलग-अलग समयकाल पर ले जाएगी।