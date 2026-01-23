एटली ने बरसों बाद काजोल को साउथ में उतारा, इस 800 करोड़ी फिल्म में कराई एंट्री

भारतीय सिनेमा में एक ऐसा धमाका होने जा रहा है, जिसकी गूंज उत्तर से लेकर दक्षिण तक सुनाई देगी। 'जवान' वाले निर्देशक एटली अब एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित 800 करोड़ी फिल्म में काजोल की एंट्री हो चुकी है। इसके जरिए काजोल 9 साल बाद साउथ सिनेमा में एक बड़े और प्रभावशाली किरदार के साथ वापसी करने जा रही हैं। पिछली बार काजोल साल 2017 में धनुष संग 'वेलैइल्ला पट्टाधारी 2' में दिखी थीं।

तैयारी फिल्म में अपना दमखम दिखाने को तैयार काजोल एटली फिल्मों में मजबूत महिला किरदारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने काजोल के लिए एक ऐसा रोल तैयार किया है, जो फिल्म की कहानी का रुख बदलकर रख देगा। 800 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट के साथ बनाई जा रही इस फिल्म में एक्शन का स्तर अंतरराष्ट्रीय होने वाला है। 'पुष्पा 2' के बाद अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता सातवें आसमान पर है और एटली व काजोल संग उनका मिलना बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आने के संकेत दे रहा है।

पहली तमिल फिल्म काजोल की पहली तमिल फिल्म काजोल ने साल 1997 में फिल्म 'मिनसारा कनवु' के जरिए तमिल सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। हिंदी भाषी दर्शकों के बीच ये फिल्म 'सपनें' नाम से रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता, बल्कि 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए थे। अरविंद स्वामी और प्रभु देवा ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। उनकी आखिरी तमिल फिल्म धनुष अभिनीत 'वेलैइल्ला पट्टाधारी 2' थी।

उम्मीद एटली दोहराएंगे 'जवान' वाला इतिहास? भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशकों में शुमार एटली, जिन्होंने 'जवान' के साथ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, अब अपनी अगली पैन-इंडिया फिल्म के साथ इतिहास दोहराने के लिए तैयार हैं। इस बार उनके साथ साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन और बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार दीपिका पादुकोण हैं। काजोल की एंट्री के साथ ही ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार-कास्ट वाली फिल्मों में से एक बन गई है।

