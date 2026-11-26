'बिग बॉस 20' के स्काउटओपी पर लगा गंभीर आरोप, PR टीम ने पत्रकारों को पैसे देने की कोशिश की?
'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी PR टीम ने आने वाले प्रेस इवेंट में पत्रकारों को मुश्किल सवाल पूछने से रोकने के लिए पैसे देने की कोशिश की थी।
इसके बाद से फैंस अब एक सही मीडिया राउंड की मांग कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर जीविका सिंह ने तो व्हाट्सऐप चैट भी साझा की हैं, जो कथित तौर पर PR टीम की तरफ से थीं।
इन चैट में पत्रकारों से नकारात्मक सवाल न पूछने को कहा गया था।
विवाद का हवाला देते हुए काशवी ने फैमिली वीक छोड़ा
इस पूरे मामले के बीच, स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हिरानंदानी ने भी शो के फैमिली वीक में शामिल होने से मना कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि वह इस वक्त और विवादों में नहीं पड़ना चाहतीं। दूसरी तरफ, फैंस मांग कर रहे हैं कि पत्रकार स्काउट से PR से जुड़े आरोपों और घर के अंदर हुए उनके हालिया झगड़ों पर तीखे सवाल पूछें।
अब सबकी निगाहें अगले मीडिया राउंड पर टिकी हैं कि क्या वाकई इन सभी मुद्दों पर खुलकर बात होगी या नहीं।