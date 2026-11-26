'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी PR टीम ने आने वाले प्रेस इवेंट में पत्रकारों को मुश्किल सवाल पूछने से रोकने के लिए पैसे देने की कोशिश की थी।

इसके बाद से फैंस अब एक सही मीडिया राउंड की मांग कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर जीविका सिंह ने तो व्हाट्सऐप चैट भी साझा की हैं, जो कथित तौर पर PR टीम की तरफ से थीं।

इन चैट में पत्रकारों से नकारात्मक सवाल न पूछने को कहा गया था।