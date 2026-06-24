अलका याग्निक क्यों गंभीर बीमारी के बीच खुद 'पद्म भूषण' लेने पहुंचीं? भावुक कर देगी वजह

सम्मान

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए लिखी ये बड़ी बात

अलका याग्निक ने कहा कि वाे इस सम्मान के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय और भारत सरकार की आभारी हैं। उन्होंने पद्म सम्मान को विनम्रता और गर्व के साथ स्वीकार करते हुए अपने प्रशंसकों का वर्षों के स्नेह, प्रार्थनाओं और भरोसे के लिए धन्यवाद दिया। अलका ने कहा कि ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के प्यार और समर्थन का प्रतीक है, जो उनके पूरे सफर में साथ रहे हैं।