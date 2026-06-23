राष्ट्रपति भवन में दिए गए पद्म पुरस्कार

आर माधवन 'पद्मश्री' से सम्मानित, गायिका अलका याग्निक और ममूटी को मिला 'पद्म भूषण'

लेखन ज्योति सिंह 07:05 pm Jun 23, 202607:05 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन को 'पद्मश्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में करीब 30 साल से ज्यादा समय तक उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ANI द्वारा जारी वीडियो में, माधवन नीले रंग के सूट में नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया।