आर माधवन 'पद्मश्री' से सम्मानित, गायिका अलका याग्निक और ममूटी को मिला 'पद्म भूषण'
क्या है खबर?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन को 'पद्मश्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में करीब 30 साल से ज्यादा समय तक उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ANI द्वारा जारी वीडियो में, माधवन नीले रंग के सूट में नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Delhi | Actor R Madhavan conferred with the Padma Shri by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/HyhHeHiB9e
सम्मान
अलका याग्निक को पद्म भूषण का मिला सम्मान
मशहूर पार्श्व गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति द्वारा 'पद्म भूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत 80 के दशक में की थी और भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक यादगार गाने गाए, जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। वीडियो में उन्हें पेस्टल रंग के सूट में देखा जा सकता है। उन्होंने पुरस्कार लेने करने से पहले प्रधानमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद 'पद्म भूषण' ग्रहण किया।
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यहां देखिए गायिका द्वारा पुरस्कार लेते हुए वीडियो
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy
योगदान
ममूटी को मलयालम सिनेमा के लिए मिला पुरस्कार
मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को राष्ट्रपति द्वारा 'पद्म भूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके बेटे और अभिनेता दुलकर सलमान भी पहुंचे और अपने पिता की उपलब्धि पर गर्वित होते दिखे। सुपरस्टार ने अपने अभिनय करियर में अब तक 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। उनका नाम सिनेमा के उन सितारों में शामिल है, जो किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं और दर्शकों के दिमाग पर अपने अभिनय की गहन छाप छोड़ते हैं।
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यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Delhi | Malayalam cinema legend Mammootty awarded the Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/XXCPOyG4pS