आलिया भट्ट की 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ पार, पर क्या कायम रहेगा जलवा? मनोरंजन Jul 12, 2026

आलिया भट्ट की नई स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस (भारत) पर जहां 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है, वहीं दुनियाभर में इसकी कुल कमाई 85.51 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

यशराज फिल्म्स (YRF) के मशहूर स्पाई यूनिवर्स की ये पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी पूरी कहानी एक महिला लीड किरदार पर टिकी है। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत करने के बावजूद रिलीज के बाद से फिल्म के कारोबार में हर दिन गिरावट भी दर्ज की जा रही है।