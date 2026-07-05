आलिया भट्ट की 'अल्फा' का ओरिजिनल म्यूजिक हिट, बिना रीमिक्स के नए गानों ने मचाया धमाल
3 जुलाई को रिलीज हुई आलिया भट्ट की नई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' अपने ओरिजिनल साउंडट्रैक को लेकर चर्चा में है। पुराने गानों के रीमिक्स से हटकर, फिल्म में 'मैसेकर', 'बम बम', 'अग्नि' और 'हनिया' जैसे एकदम नए और दमदार गाने शामिल हैं। इस बेहतरीन म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर को रोहनश पंडित, अबीर पंडित, संचित और अंकित बालाहारा की जोड़ी ने मिलकर तैयार किया है, जिसने फिल्म के सस्पेंस और माहौल को और भी शानदार बना दिया है।
'अल्फा' का साउंडट्रैक लोगों को आ रहा पसंद
ऑनलाइन इस साउंडट्रैक को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई फैंस इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बता रहे हैं और बालाहारा भाइयों के काम की खूब सराहना हो रही है। लोगों का तो यहां तक दावा है कि ये साल 2026 का अब तक का सबसे बेहतरीन बॉलीवुड साउंडट्रैक है। खासतौर पर फिल्म में किरदारों की एंट्री और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान बजने वाला ये संगीत 'अल्फा' को देखने का मजा दोगुना कर देता है।