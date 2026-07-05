आलिया भट्ट की 'अल्फा' का ओरिजिनल म्यूजिक हिट, बिना रीमिक्स के नए गानों ने मचाया धमाल

'अल्फा' का साउंडट्रैक लोगों को आ रहा पसंद

ऑनलाइन इस साउंडट्रैक को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई फैंस इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बता रहे हैं और बालाहारा भाइयों के काम की खूब सराहना हो रही है। लोगों का तो यहां तक दावा है कि ये साल 2026 का अब तक का सबसे बेहतरीन बॉलीवुड साउंडट्रैक है। खासतौर पर फिल्म में किरदारों की एंट्री और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान बजने वाला ये संगीत 'अल्फा' को देखने का मजा दोगुना कर देता है।