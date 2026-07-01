'अल्फा' इवेंट में अलिया भट्ट ने राष्ट्रपति तंज पर हंसते-हंसते दिया ऐसा जवाब, तालियों से गूंज उठा जयपुर मनोरंजन Jul 01, 2026

अपनी नई फिल्म 'अल्फा' की प्रमोशन के सिलसिले में अलिया भट्ट जयपुर पहुंची थीं। वहां एक फैन ने मजाक करते हुए उन्हें 'भारत की राष्ट्रपति' कह दिया।

यह दरअसल उनके पुराने 'कॉफी विद करण' वाले वाकये पर किया गया एक तंज था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम को लेकर गलती कर दी थी।

अलिया ने इस बात को हंसते हुए टाल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के दूसरे सीजन में उन्होंने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था। तब उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ द्रौपदी मुर्मू का नाम देश की राष्ट्रपति के तौर पर बताया था।