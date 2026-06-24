'अल्फा' के अनोखेपन पर आलिया भट्ट ने कही ये बात मनोरंजन Jun 24, 2026

आलिया भट्ट अपनी नई फिल्म 'अल्फा' की रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह एक एक्शन-पैक फिल्म है, जो 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

यश राज फिल्म्स के जासूसी यूनिवर्स की यह सातवीं फिल्म है। आलिया के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग उनके सबसे मजेदार अनुभवों में से एक रही है।

'अल्फा' को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है कि इसमें 2 महिला कलाकारों का एक्शन। बॉलीवुड में ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है, जैसा कि आलिया खुद मानती हैं।

वो इसे 'एटीट्यूड का सेलिब्रेशन' बताती हैं और चाहती हैं कि हर कोई सिनेमाघरों में इस फिल्म का लुत्फ उठाए।