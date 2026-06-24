'अल्फा' के अनोखेपन पर आलिया भट्ट ने कही ये बात
आलिया भट्ट अपनी नई फिल्म 'अल्फा' की रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह एक एक्शन-पैक फिल्म है, जो 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
यश राज फिल्म्स के जासूसी यूनिवर्स की यह सातवीं फिल्म है। आलिया के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग उनके सबसे मजेदार अनुभवों में से एक रही है।
'अल्फा' को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है कि इसमें 2 महिला कलाकारों का एक्शन। बॉलीवुड में ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है, जैसा कि आलिया खुद मानती हैं।
वो इसे 'एटीट्यूड का सेलिब्रेशन' बताती हैं और चाहती हैं कि हर कोई सिनेमाघरों में इस फिल्म का लुत्फ उठाए।
कौन हैं 'अल्फा' के निर्देशक और निर्माता?
इस फिल्म का निर्देशन शिव रावल ने किया है, जबकि इसे आदित्य चोपड़ा ने निर्माण किया है। 'अल्फा' में शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे कलाकार भी हैं, वहीं ऋतिक रोशन एक खास कैमियो में दिखाई देंगे।
आलिया को सेट पर काम करने में बहुत मजा आया। उन्होंने बताया कि उनके को-स्टार्स और पूरी टीम की वजह से हर सुबह सेट पर जाने के लिए वो उत्साहित रहती थीं।
आलिया कहती हैं, 'मैंने शूटिंग के हर पल का मजा लिया।' अब उन्हें उम्मीद है कि सेट पर मिली यही ऊर्जा और जोश बड़े पर्दे पर भी दर्शकों को दिखेगा, जब वे 'अल्फा' देखेंगे।