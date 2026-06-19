समय रैना का धमाका, यूट्यूब के बाद अब नेटफ्लिक्स पर हुई 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की एंट्री
क्या है खबर?
मशहूर कॉमेडियन समय रैना के सुपरहिट रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। यूट्यूब पर व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब ये शो अपने सीजन 2 के साथ सीधे दुनिया के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। समय रैना के इस शो ने इंटरनेट पर जबरदस्त सनसनी मचाई थी और अब नेटफ्लिक्स पर इसकी एंट्री के ऐलान ने फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है।
ऐलान
नहीं बदलेगा शो का अंदाज
कॉमेडियन समय रैना ने घोषणा की है कि उनका शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ रिलीज होगा। उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि शो का कंटेंट पहले की तरह बिना किसी कांट-छांट के बेबाक रहेगा। समय ने मजाकिया अंदाज में बताया कि नेटफ्लिक्स पर सिर्फ 2 फर्क देखने को मिलेंगे। वहां विज्ञापन नहीं होंगे और ना ही कमेंट सेक्शन मिलेगा, जबकि यूट्यूब पर दर्शकों को पूरा अनुभव पहले की तरह मिलेगा।
ट्विटर पोस्ट
'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 का ऐलान
It's SAMAY For A Big Reveal ⏰👀— Netflix India (@NetflixIndia) June 19, 2026
Watch India’s Got Latent Season 2, coming soon, on Netflix pic.twitter.com/bgU8PXhZmj