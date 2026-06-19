समय रैना ने किया 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का ऐलान

समय रैना का धमाका, यूट्यूब के बाद अब नेटफ्लिक्स पर हुई 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की एंट्री

लेखन नेहा शर्मा 06:57 pm Jun 19, 202606:57 pm

क्या है खबर?

मशहूर कॉमेडियन समय रैना के सुपरहिट रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। यूट्यूब पर व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब ये शो अपने सीजन 2 के साथ सीधे दुनिया के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। समय रैना के इस शो ने इंटरनेट पर जबरदस्त सनसनी मचाई थी और अब नेटफ्लिक्स पर इसकी एंट्री के ऐलान ने फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है।