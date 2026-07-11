YRF की 'अल्फा' में आलिया-शरवरी का दमदार एक्शन, पर 'कमजोर महिला सशक्तिकरण' को लेकर उठीं उंगलियां

'अल्फा' में आलिया और शरवरी के किरदारों में दिखी गहराई की कमी

फिल्म 'अल्फा' की कहानी 'सीता' और 'दुर्गा' नाम की दो बहनों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें उनकी मां को दिए गए एक रहस्यमयी सीरम की वजह से सुपर-पावर मिली थीं। फिल्म में बॉबी देओल ने एक खूंखार खलनायक का किरदार निभाया है, जो बचपन में ही इन दोनों को बंदी बना लेता है और अपने बुरे मंसूबों को पूरा करने के लिए उन्हें एक हथियार के रूप में पालता-पोषता है। अभिनय की बात करें तो आलिया भट्ट ने सीता के भीतरी संघर्षों को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारा है, वहीं शरवरी ने दुर्गा के किरदार में अपनी जबरदस्त ऊर्जा से जान भर दी है। हालांकि, समीक्षाओं के अनुसार फिल्म के एक्शन सीन्स जितने शानदार और विजुअली कमाल के हैं, इसकी कहानी उतनी ही कमजोर है, क्योंकि किरदारों में गहराई की कमी होने के चलते यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन तमाशा बनकर रह जाती है।