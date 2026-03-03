आलिया भट्‌ट जल्द 'लव एंड वॉर' में आएंगी नजर

लेखन ज्योति सिंह 12:15 pm Mar 03, 202612:15 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री आलिया भट्‌ट अपनी आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में व्यस्त चल रही हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी मुख्य किरदारों में हैं। हाल ही में, एक कार्यक्रम के दौरान आलिया ने फिल्म को लेकर बात की और उससे जुड़ा एक अपडेट साझा किया। आलिया ने भंसाली संग करने के अनुभव पर भी बात की और इस सफर को "जादुई" बताते हुए आभार व्यक्त किया।