आलिया भट्ट की तरह स्टार बनने की राह पर बेटी राहा, मां ने खोल दिया राज
क्या है खबर?
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली राहा कपूर अभी से सुर्खियों में छा गई हैं। उम्र भले ही अभी सिर्फ 3 साल हो, लेकिन ऐसा लगता है कि राहा ने अभी से तय कर लिया है कि उन्हें मम्मी-पापा की तरह सिनेमाई पर्दे पर राज करना है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद आलिया भट्ट ने अपनी बेटी को लेकर एक ऐसा दिलचस्प राज खोला है, जिसे सुनकर फैंस भी खुश हो गए हैं।
खुलासा
मां के नक्शे-कदम पर बेटी
न्यूज 18 के अमृत रत्न 2026 इवेंट के दौरान आलिया ने अपनी लाडली बेटी राहा को लेकर दिलचस्प बातें कीं। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी नन्ही परी (राहा) भी सीधे 'स्टेज' के लिए ही बनी हैं। आलिया ने बताया कि वो बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं और अक्सर छोटी उम्र में आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग और डांस किया करती थीं। अब कुछ ऐसे ही गुण उनकी बेटी राहा में भी दिखाई देने लगे हैं।
तारीफ
बड़ी फिल्मी है राहा
आलिया ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि उसे कई चीजें पसंद हैं। अभी वो स्पोर्ट्स में भी बहुत दिलचस्पी ले रही है। खेलकूद और गतिविधियों में उसकी गहरी रुचि है। इसके साथ ही राहो फिल्मी भी बहुत है, गाने बहुत अच्छे से सुनती है। उसे डांस करना पसंद है और वह डांस स्टेप्स बहुत जल्दी सीख जाती है।'" बता दें कि इन दिनों आलिया अपनी फिल्म 'अल्फा' में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ शरवरी वाघ नजर आएंगी।
खुशियां
नवंबर, 2022 में रणबीर-आलिया की जिंदगी में आई थी राहा
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियोंमें से एक, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 14 अप्रैल, 2022 को मुंबई में स्थित अपने घर 'वास्तु' में बेहद निजी और खूबसूरत अंदाज में शादी की थी उसी साल 6 नवंबर, 2022 को आलिया और रणबीर के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया था, जिसका नाम राहा रणबीर की मां नीतू कपूर ने रखा।