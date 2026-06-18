मां आलिया भट्ट के नक्शे-कदम पर राहा

आलिया भट्ट की तरह स्टार बनने की राह पर बेटी राहा, मां ने खोल दिया राज

लेखन नेहा शर्मा 11:36 am Jun 18, 202611:36 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली राहा कपूर अभी से सुर्खियों में छा गई हैं। उम्र भले ही अभी सिर्फ 3 साल हो, लेकिन ऐसा लगता है कि राहा ने अभी से तय कर लिया है कि उन्हें मम्मी-पापा की तरह सिनेमाई पर्दे पर राज करना है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद आलिया भट्ट ने अपनी बेटी को लेकर एक ऐसा दिलचस्प राज खोला है, जिसे सुनकर फैंस भी खुश हो गए हैं।