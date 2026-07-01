क्या आलिया भट्ट ने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के लिए वसूले थे पैसे? खुद बताया सच
आलिया भट्ट ने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में आने के लिए पैसे लेने की अफवाहों पर विराम लगा दिया है।
अपनी नई फिल्म 'अल्फा' का प्रचार करने जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी पहुंची आलिया से जब किसी ने पूछा कि क्या उन्हें शो में आने के लिए पैसे मिले थे, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, 'कौन बोला? गरीब आदमी।'
बता दें, आलिया और उनकी सह-अभिनेत्री शरवरी वाला यह एपिसोड अब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर देखा जा सकता है।
'अल्फा' सिनेमाघरों में 3 जुलाई, 2026 को होगी रिलीज
फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह यश राज फिल्म्स की पहली महिला प्रधान स्पाई मूवी है।
शिव रावेल के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'पठान' और 'वॉर' जैसी हिट फिल्मों की कड़ी में शामिल होगी और इसे लेकर अभी से खूब चर्चा हो रही है।
शूटिंग के बाद, समय ने आलिया और शरवरी दोनों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उनके शो पर माहौल को बेहद सहज और मजेदार बनाए रखा।