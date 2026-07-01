क्या आलिया भट्ट ने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के लिए वसूले थे पैसे? खुद बताया सच मनोरंजन Jul 01, 2026

आलिया भट्ट ने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में आने के लिए पैसे लेने की अफवाहों पर विराम लगा दिया है।

अपनी नई फिल्म 'अल्फा' का प्रचार करने जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी पहुंची आलिया से जब किसी ने पूछा कि क्या उन्हें शो में आने के लिए पैसे मिले थे, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, 'कौन बोला? गरीब आदमी।'

बता दें, आलिया और उनकी सह-अभिनेत्री शरवरी वाला यह एपिसोड अब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर देखा जा सकता है।