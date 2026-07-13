निर्देशक अहमद खान बनाएंगे एक और मल्टीस्टारर फिल्म

'वेलकम टू ज जंगल' के बाद अगली तैयारी में अहमद खान, 3 फिल्मों पर लगाई मुहर

लेखन ज्योति सिंह 10:59 am Jul 13, 202610:59 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू ज जंगल' बॉक्स ऑफिस पर सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। फिल्म के निर्देशक अहमद खान इस सफलता का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन आराम फरमान के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने एक साथ अपनी आगामी 3 फिल्मों को लेकर बड़ी जानकारी दे डाली है, जिससे फैंस भी गदगद हैं। अहमद ने बताया कि उनकी एक फिल्म जाॅम्बी कॉमेडी है, जिसके लिए कास्टिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।