फिल्म 'वन-विदिशा' का ट्रेलर जारी

निर्देशक राही अनिल बर्वे लेकर आए नई AI फिल्म 'वन-विदिशा', ट्रेलर हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm May 13, 202603:17 pm

क्या है खबर?

जावेद जाफरी अभिनीत फिल्म 'मायासभा' और 'मन पिशाच' के बाद, निर्माता-निर्देशक राही अनिल बर्वे अपनी नई फिल्म को लेकर आ गए हैं। उनकी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फिल्म का नाम 'वन-विदिशा' है, जिसका ट्रेलर जारी हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि 'मन पिशाच' के बाद उनकी यह फिल्म भी जीरो बजट में बनी है। बता दें, बर्वे ने AI-आधारित 'मन पिशाच' को घर के कंप्यूटर पर बनाया था, जिसकी लागत महज 33 हजार रुपये थी।