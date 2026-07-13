बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धमाल 4' ने तीसरे दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 100 करोड़ रुपये कमाने से इंच भर दूर

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Jul 13, 202610:35 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अपने नाम की तरह ही इस कॉमेडी-ड्रामा ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाकर रख दिया है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'धमाल' फ्रैंचाइजी की चौथी कड़ी है, जो रिलीज के बाद से ताबड़तोड़ कारोबारी करती जा रही है। इसके आगे आलिया भट्‌ट की 'अल्फा' और अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का कैसा हाल रहा? आइए जानते हैं।