इंग्लैंड बनाम भारत: रोहित शर्मा आगामी वनडे सीरीज में बना सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स

इंग्लैंड बनाम भारत: रोहित शर्मा आगामी वनडे सीरीज में बना सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में करारी हार झेलनी पड़ी है। वह अब मंगलवार (14 जुलाई) से 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए फिर से इंग्लैंड से मुकाबला करने उतरेगी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी, जिसमें दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भी खेलते नजर आएंगे। वह इस सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने का प्रयास करेंगे। आइए उन सभी रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
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रोहित बन सकते हैं 12,000 वनडे रन बनाने वाले तीसरे भारतीय
रोहित अपने वनडे क्रिकेट करियर में 285 मैचों की 277 पारियों में 48.83 की औसत और 92.98 की स्ट्राइक रेट से 11,720 रन बना चुके हैं। इसमें 33 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं। वह इस प्रारूप में 12,000 रन पूरे करने से 280 रन दूर हैं। ऐसा करते ही वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। इस मामले में सचिन तेंदुलकर (18,426) और विराट कोहली (14,797) ही उनसे आगे हैं।
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रोहित बन सकते हैं वनडे शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
रोहित इस सीरीज में एक शतक जड़ते ही वह भारत के लिए वनडे शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे। वर्तमान में उनकी उम्र 39 साल और 74 दिन है। भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में वनडे शतक जड़ने का रिकॉर्ड फिलहाल सचिन के नाम दर्ज है, जिन्होंने साल 2012 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ 38 साल और 327 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। ऐसे में रोहित उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं।
#3
रोहित बन सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय
आगामी वनडे सीरीज में रोहित इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रारूप में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें 14 छक्कों की जरूरत है। वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, जिन्होंने 48 मैचों में कुल 34 छक्के जड़े थे। सूची में रोहित 21 छक्कों के साथ वर्तमान में छठे नंबर पर काबिज हैं।
#4
SENA देशों के खिलाफ 9,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बन सकते हैं रोहित
इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में रोहित 69 रन बनाते ही एक बड़ा रिकॉर्ड और अपने नाम करेंगे। ऐसा करते ही वह SENA देश (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ 9,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित अब तक इन चारों टीमों के खिलाफ 8,931 अंतरराष्ट्रीय रन बना चुके हैं। इनमें उन्होंने सर्वाधिक रन (3,832) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।