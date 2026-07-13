रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में कई रिकॉर्ड्स बना सकते हैं

इंग्लैंड बनाम भारत: रोहित शर्मा आगामी वनडे सीरीज में बना सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 11:06 am Jul 13, 202611:06 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में करारी हार झेलनी पड़ी है। वह अब मंगलवार (14 जुलाई) से 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए फिर से इंग्लैंड से मुकाबला करने उतरेगी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी, जिसमें दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भी खेलते नजर आएंगे। वह इस सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने का प्रयास करेंगे। आइए उन सभी रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।