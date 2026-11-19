दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरीं आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने दिया दीपिका पादुकोण का साथ, बोलीं- नौकरी खोने के डर से न झुकें

लेखन नेहा शर्मा 10:41 am Nov 19, 202610:41 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड में काम के घंटों को लेकर छिड़ी बहस अब और तेज हो गई है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के चलते 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। अब 4 साल की बेटी राहा की मां बन चुकीं आलिया भट्ट खुलकर दीपिका के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम के समय को लेकर बड़े बदलाव की वकालत की है।