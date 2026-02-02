अली फजल ने पूरी की 'मिर्जापुर: द फिल्म' की शूटिंग

अली फजल ने 'मिर्जापुर: द फिल्म' से साझा किया ये वीडियो, देखते ही झूम उठे फैंस

लेखन ज्योति सिंह 07:00 pm Feb 02, 202607:00 pm

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं जिनपर दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाया है। निर्माताओं ने इस सफलता को देखते हुए फिल्म का ऐलान किया था जिसकी रिलीज का इंतजार चल रहा है। वेब सीरीज पर आधारित 'मिर्जापुर: द फिल्म' इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी जो अपने विस्तार के साथ भरपूर मनोरंजन देने का वादा करती है। अब अली फजल ने एक वीडियो के जरिए खुशखबरी साझा की है।