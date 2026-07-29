'फुकरे' के बाद फिर जमेगी जोड़ी, नई कॉमेडी फिल्म में पहली बार लीड रोल में ऋचा चड्ढा और अली फजल

अभिनेता अली फजल ने फिल्म की कहानी की तारीफ करते हुए कहा कि इसके किरदार और स्थितियां बेहद असली लगती हैं, वहीं ऋचा चड्ढा भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें दिल्ली की यादें ताजा करने और अली के साथ अपनी नई ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दिखाने का मौका मिलेगा। निर्देशक शशि वर्मा के मुताबिक, दिल्ली का माहौल ही इस कहानी और इसके किरदारों की अफरा-तफरी की असली वजह है। इस फिल्म का निर्माण चंदन आनंद, मुकेश गिरी रिंकू और रवि नार्मुला कर रहे हैं।