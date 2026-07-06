एलिस पेरी ICC के 9 खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनीं

एलिस पेरी ने रचा इतिहास, ICC के 9 खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनीं

लेखन भारत शर्मा 11:04 am Jul 06, 202611:04 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने महिला टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मेजबान इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को 7 विकेट हराकर अपना 7वां खिताब जीता। इसके साथ ही टीम की दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पेरी ने इतिहास रच दिया। यह उनका 9वां ICC खिताब रहा है। वह अब महिला और पुरुष दोनों में दुनिया की इकलौती ऐसी क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने 9 ICC ट्रॉफी जीतने का कारनामा किया है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।