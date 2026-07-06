एलिस पेरी ने रचा इतिहास, ICC के 9 खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनीं

एलिस पेरी ने रचा इतिहास, ICC के 9 खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनीं
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने महिला टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मेजबान इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को 7 विकेट हराकर अपना 7वां खिताब जीता। इसके साथ ही टीम की दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पेरी ने इतिहास रच दिया। यह उनका 9वां ICC खिताब रहा है। वह अब महिला और पुरुष दोनों में दुनिया की इकलौती ऐसी क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने 9 ICC ट्रॉफी जीतने का कारनामा किया है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
खिताब
पेरी ने जीते हैं ये ICC खिताब
पेरी ने ये 9 ICC खिताब महिला-20 विश्व कप और महिला वनडे विश्व कप के रूप में जीते हैं। उन्होंने 7 टी-20 विश्व कप (2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और 2026) अपने नाम किए हैं। इसी तरह वह महिला वनडे विश्व कप 2013 और 2022 का खिताब जीतने में भी सफल रही हैं। वह ICC महिला चैंपियनशिप (2022-2025) का खिताब भी जीतने में सफल रही हैं। वह यह कारनामा करने वाली दुनिया की इकलौती क्रिकेट खिलाड़ी बनी हैं।
करियर
कैसा रहा है पेरी का अंतरराष्ट्रीय करियर?
पेरी ऑस्ट्रेलिया के लिए 15 टेस्ट, 168 वनडे और 181 टी-20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 1,006 रन बनाने के साथ 39 विकेट लिए हैं। इसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे में उन्होंने 3 शतक और 37 अर्धशतक के साथ 4,581 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 166 विकेट चटकाए हैं। उनका टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर भी दमदार है। इस प्रारूप में वह अब तक 2,495 रन बनाने के साथ 131 विकेट भी चटका चुकी हैं।