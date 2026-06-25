'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाकेदार टीजर जारी, जीतू भैया-रवि किशन के भौकाल ने चौंकाया

लेखन ज्योति सिंह 12:56 pm Jun 25, 202612:56 pm

क्या है खबर?

अली फजल और पंकज त्रिपाठी की लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्जापुर' बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। निर्माता फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने 'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाकेदार टीजर जारी किया है, जो दोहरे एक्शन, खून-खराबा, बवाल और भौकाल से भरपूर है। 'मुन्ना भैया' के किरदार में दिव्येंदु शर्मा, रसिका दुग्गल और अभिषेक बनर्जी की वापसी हुई है। रवि किशन और 'पंचायत' वाले जितेंद्र यादव भी फिल्म का हिस्सा हैं और अपने किरदारों से पूरी तरह चौंकाते हैं।