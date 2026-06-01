एलेक्साडेमी ने रिटायरमेंट की अफवाहों पर दिया जवाब, कह दी यह बात
यूफोरिया खत्म होने के बाद, फैंस के बीच यह चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि एलेक्सा डेमी शायद अभिनय हमेशा के लिए छोड़ देंगी।
इन अफवाहों की जड़ 2020 में आया 'द A24 पॉडकास्ट' का एक पुराना एपिसोड था, जो हाल ही में फिर से चर्चा में आ गया। उस एपिसोड में उन्होंने हॉलीवुड में अपनी एंट्री के मुश्किल समय के बारे में बात की थी।
हालांकि, अब एलेक्सा ने खुद साफ कर दिया है कि उनकी वो टिप्पणियां कई साल पुरानी थी और उनका जल्द ही रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है।
एलेक्सा ने बताया भेदभाव झेलने का अनुभव, डटे रहने का किया वादा
इन अफवाहों पर एलेक्सा ने मजाक करते हुए कहा, 'क्या हम बस इसके साथ चल दें?' उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उन्हें ऑडिशन में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वह हिस्पैनिक पृष्ठभूमि से थीं।
उस समय मन में उठे संदेह के बावजूद, उन्होंने अभिनय में बने रहने का फैसला किया और आत्मविश्वास से कहा, 'नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यह कर सकती हूं।'
उनकी यह दृढ़ता दिखाती है कि वह इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकी रहने वाली हैं।