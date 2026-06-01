एलेक्साडेमी ने रिटायरमेंट की अफवाहों पर दिया जवाब, कह दी यह बात

एलेक्सा डेमी ने रिटायरमेंट की अफवाहों पर दिया जवाब, कह दी यह बात मनोरंजन Jun 01, 2026

यूफोरिया खत्म होने के बाद, फैंस के बीच यह चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि एलेक्सा डेमी शायद अभिनय हमेशा के लिए छोड़ देंगी।

इन अफवाहों की जड़ 2020 में आया 'द A24 पॉडकास्ट' का एक पुराना एपिसोड था, जो हाल ही में फिर से चर्चा में आ गया। उस एपिसोड में उन्होंने हॉलीवुड में अपनी एंट्री के मुश्किल समय के बारे में बात की थी।

हालांकि, अब एलेक्सा ने खुद साफ कर दिया है कि उनकी वो टिप्पणियां कई साल पुरानी थी और उनका जल्द ही रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है।